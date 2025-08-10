Ekşi toplamak için gittiği arazide hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta iki kardeşten biri ekşi toplamak için gittiği arazide hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 10.08.2025 14:28

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre olay, Onikişubat ilçesi Çağlayan mevkiinde meydana geldi. Muharrem K. kardeşi ile beraber ekşi toplamak için araziye çıktı. Bir müddet sonra kalbine yenik düşen Muharrem K. hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri zorlu arazide vatandaşın cansız bedenine ulaşarak cenazesini bulunduğu yerden indirdi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni morga kaldırıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN