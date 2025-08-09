Tokat'taki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin cenazesi toprağa verildi

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 4 kişinin cenazesi defnedildi.

İlçede iki otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden Emrah Çelik ile aynı araçta bulunan Döndü Pulat (56), Şeymanur Çelik (31) ve Elanur Çelik'in cenazeleri, yakınları tarafından hastaneden alınarak Almus ilçesine bağlı Kolköy camisine getirildi.



Cenazeler, burada kılınan namaz sonrası köy mezarlığında toprağa verildi.



Hayatını kaybedenlerin ailesi, yakınları, AK Parti Almus İlçe Başkanı Yüksel Mirazoğlu ve çok sayıda vatandaş cenaze törenine katıldı.



Zile-Çekerek kara yolu Karayün mevkisinde dün Emrah Çelik (35) idaresindeki 16 BMT 901 plakalı otomobil ile Özgür Sepetçi'nin (44) kullandığı 60 AFZ 583 plakalı otomobil çarpışmıştı. Kazada sürücülerden Emrah Çelik ile aynı araçta bulunan Döndü Pulat (56), Şeymanur Çelik (31) ve Elanur Çelik yaşamını yitirmişti. Diğer aracın sürücüsü Özgür Sepetçi ile Elifnur Çelik (4) ağır yaralanmıştı.