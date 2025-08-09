Hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı
"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "tasarlayarak adam öldürmek" suçlarından hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Hasan Basri Çillioğlu, İstanbul'da yakalandı.
Polis ekipleri bu kapsamda, 1 Ocak 2017'den bu yana aranan ve hakkında 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 79 yaşındaki organize suç örgütü elebaşı Hasan Basri Çillioğlu'nu düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü Çillioğlu, cezaevine gönderildi.