Yaşam

Aksaray'da otomobil ile kamyonet çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Şener M. (34) yönetimindeki 68 AEY 624 plakalı kamyonet, sanayi sitesinin girişinde, Yaşar Ö. (47) idaresindeki yabancı plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetteki yolcular Mesut A. (60) Fadimana A. (59) Ünlü D. (30) M.A. (1) ve B.D. (3) yaralandı. Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.