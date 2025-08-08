Zonguldak'ta avukatın meslektaşının ofisinde saldırıya uğradığı iddiası

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir avukat, iddiaya göre meslektaşının ofisinde tartışma sonrası darbedildi. Yaralanan avukat, hastanede tedavi altına alındı.

Olay, ilçe merkezindeki bir avukatlık bürosunda meydana geldi.

İddiaya göre, bir dava dosyası hakkında görüşmek üzere meslektaşı Ş.C.'nin ofisine giden avukat M.D. ile burada bulunan kişiler arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine avukatın darbedildiği ileri sürüldü. Ofisten ayrılarak yakındaki bir taksi durağına giden avukata çevredeki esnaf yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı avukatı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralanan avukatın tedavisi sürerken, kendisine saldırdığı iddia edilen şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.