Tokat'ta korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 4 ölü 2 yaralı

Tokat'ta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlarda bulunan 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 09:13

Paylaş



ABONE OL

Tokat'ın Zile ilçesinde 2 otomobilin karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Zile-Çekerek Karoyu Karayün mevkiinde sürücüleri henüz belirlenmeyen 16 BMT 901 plakalı otomobil ile 60 AFZ 583 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada ilk belirlemelere göre araçlardaki 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN