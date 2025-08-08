Muş'ta çobanlara ekipman çantası dağıtıldı

Muş'ta "Sürü Yöneticisine Donanımlı Ekipman Çantası Temini Projesi" kapsamında 400 çobana ekipman çantası dağıtıldı. Çantalarını teslim alan çobanlardan bazıları kaval çaldı.

08.08.2025

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü salonunda düzenlenen ekipman çantası dağıtım programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda konuşan Muş Valisi Avni Çakır, kentin hayvancılıkta doğal bir avantaja sahip olduğunu ve hayvanların büyük bölümünün açık alanda beslendiğini söyledi.

Köylerde hayvancılık faaliyetlerinden elde edilen gelirin önemli bir miktar olduğunu ifade eden Çakır, bu potansiyelin değerlendirilmesi ve gençlerin tarım ve hayvancılığa yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Çakır, il genelinde 1 milyon 200 binin üzerinde küçükbaş hayvan bulunduğunu, 5-6 bin işletmenin bu alanda faaliyet gösterdiğini dile getirdi.

Projenin ilk etabında 400 üreticiye ekipman çantası dağıtıldığını, ilerleyen dönemde arıcılık ve diğer tarımsal faaliyetler için de benzer desteklerin süreceğini anlatan Çakır, "Hayvancılık konusunda devletimizin çok ciddi yatırımları, destekleri var. Bu işi profesyonelce yapan arkadaşlarımız zaten bu işin içeriğini çok daha iyi biliyor." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necattin Gönç ise 2024'te küçükbaş hayvan sayısında yüzde 10, büyükbaş hayvan sayısında da yüzde 3 artış sağlandığını dile getirdi.

Bakanlığın tarımsal üretim planlaması çerçevesinde artık desteklemelerin kuzular üzerinden yapılacağı bilgisini veren Gönç, şöyle konuştu:

"Bu sayede kaynaklarımızı etkin kullanacak, kayıtlılığı artıracağız. 2024 yılında il genelinde hayvancılık için 224 milyon lira destek sağladık. Bunun 93 milyon lirası küçükbaş hayvancılığa yönelikti. Projemiz kapsamında dağıtımı yapılan çantalarla çobanların sahada karşılaşabilecekleri acil durumlara hızlı müdahale edebilmesi hedefleniyor. Çantalarda güneş enerjisiyle çalışan kafa lambası, dezenfektan, antiseptik solüsyon, tırnak bakım ekipmanları, hap yutturma aparatı ve bakım malzemeleri bulunuyor. Özellikle meralarda ve yerleşim yerlerinden uzak bölgelerde hayvancılık yapan üreticiler için kritik öneme sahip."

Daha sonra çantalarını teslim alan çobanlardan bazıları kaval çaldı.

Programa İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Emniyet Müdürü Serkan Karaman, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, İl Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ile kurum amirleri katıldı.