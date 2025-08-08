Kırklareli'nde 1 milyon 844 bin sazan yavrusu göletlere bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde, Kırklareli genelindeki göl ve göletlere 1 milyon 844 bin adet pullu sazan yavrusu bırakıldı.

Balıklandırma çalışması, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen yavru balıklarla, Edirne ve Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlükleri ekiplerinin iş birliğinde gerçekleştirildi.



DOĞAL DENGENİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BALIKÇILIK

Proje ile su kaynaklarının doğal dengesinin korunması, balık popülasyonunun artırılması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi hedefleniyor. Bakanlık, bu kapsamda ülke genelinde balıklandırma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



PROJE 2016'DAN BU YANA DEVAM EDİYOR

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 2016 yılında başlattığı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması" projesi ile nesli tehlike altında olan türlerin desteklenmesi ve çeşitli nedenlerle zarar gören su ürünlerinin takviye edilmesi amaçlanıyor. 2025 yılı balıklandırma programı çerçevesinde de çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.



GÖLETLERİN VERİMLİLİĞİ ARTIYOR

Balıklandırma çalışmalarında kullanılan pullu sazan balığı, hem kültür balıkçılığında hem de doğal suların aşılanmasında önemli yer tutuyor. Tatlı su dip balığı olan sazan, uzun gövdeli yapısıyla solucan, böcek larvaları ve su bitkileriyle besleniyor. Ülkemizde 1970'li yıllardan bu yana göl, gölet ve baraj göllerinin verimliliğini artırmak amacıyla kullanılıyor.