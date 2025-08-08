Huzurevinde sıra gecesi coşkusu

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı huzurevi kuruluş bahçesinde sıra gecesi etkinliği düzenlendi.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 10:27

Paylaş



ABONE OL

Müzik Usta Öğreticisi Ali Rıza Vural ve Mustafa Bey'in saz ve müzikleri eşliğinde gerçekleştirilen sıra gecesinde, huzurevi sakinleri ve personel keyifli anlar yaşadı. Geleneksel sıra gecesi formatında düzenlenen programda katılımcılar hem eğlendi hem de moral depoladı. Etkinliğe Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Vekili Rahim Duman da katılarak huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi. Gönüllerin bir araya geldiği gecede, sıcak ve samimi anlar yaşanırken, program sonunda katılımcılara ikramlarda da bulunuldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN