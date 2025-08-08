Hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari kadın hükümlü yakalandı. Suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen S.Ş, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri, Yeniceköy Mahallesi'nde "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "suç örgütü kurma" suçundan aranan S.Ş'yi (60) yakaladı.
