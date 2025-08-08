Çorlu'da trafik baltalı saldırı

Giriş Tarihi: 08.08.2025 14:54

Yaşadığı olayı anlatan servis şoförü Arif Küpelioğlu, "Bu yaşıma geldim ilk kez böyle bir olayla karşılaşıyorum. Olayın şokuyla oturup kızan gibi ağladım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Reşadiye Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda servis şoförü ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı. Devamında meydana gelen küçük çaplı kazanın ardından motosikletten inen Şaban Y. minibüsün dikiz aynasını kırarken, savurduğu balta, camı kırarak aracın içine düştü. Olayın ardından servis şoförü Arif Küpelioğlu, saldırı olayı ile ilgili karakola gidip şikayetçi oldu. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Şaban Y., servis şoförünün kendisine küfür ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü.