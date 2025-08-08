Cankurtaran ve su sporları çalışanlarının kirli çarkı! Caretta yuvalarını pis işlerine karıştırdılar

EKAD Başkanı Dr. Ali Fuat Canbolat (DHA)

Manavgat'a bağlı Denizkent sahil kesiminin plastik atıklarla kirletilmiş olmasının da hem yetişkin hem de yuvadan çıkan yavru carettaları olumsuz etkilediğine değinen Dr. Canbolat, "Sahile gelip oturuyor insanlar. O bölge Manavgat Belediyesi'ne bağlı. Biraz da belediyenin batı tarafındaki en sınır kumsal alanı. Orada herhangi bir tesis yok. Aslında gördüğünüz kirliliktir. Bir bölümü tabii ki günübirlik, geri planda kalan yerel insanlar, köyden gelen veya kasabadan gelen insanlar kullanıyor. Orada ufak tefek çöp bırakıyorlar. Ama esas o bölgedeki temel kirliliğin kaynağı, nehirle gelen kirlilik. Biraz Manavgat'a uzak olduğu için çok ciddi temizlik çalışması yapılmıyor. Biz zaman zaman temizliyoruz ama bizim çabamız yetmez, daha ciddi şekilde eğilmek lazım" dedi.

"KÖPEKLER, YUMURTALAR İÇİN BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"

Dr. Ali Fuat Canbolat, Denizkent sahili bölgesine bırakılan çok sayıda köpeğin yuvaları kazıp, içindeki yumurtaları yediğini ve zarar verdiğini de belirterek, "Başıboş köpekler ciddi bir sıkıntı. Maalesef insanlar belli bir dönem besliyor, sonra özellikle bakir alan diye oralara bırakıyorlar. Aksu tarafına bırakıyorlar. Onlar da tabii aç kalınca bir çeteleşme oluyor. Aç hayvan gidipi beslenmek zorunda kalıyor. Ya ergin bireylere saldırıyorlar ya gidip yuvaları talan ediyorlar. Açıyorlar, yumurtaları yiyorlar. Ben hiçbir köpeği suçlamıyorum burada. Hiçbir kabahati yok. Kabahat yine maalesef bizlerde. Çünkü o hayvanın da bir canı var. Onun da beslenmeye ihtiyacı var. Bıraktığın zaman mecburen kaplumbağaların yumurtalarına, yavrularına zarar veriyorlar" diye konuştu.