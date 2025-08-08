Ankara'da sahte alkol ve uyuşturucu etkisindeki kişi ölü olarak bulundu

Ankara'da alkol ve uyuşturucu madde etkisi altında olduğu öğrenilen şahıs ölü olarak bulundu. Şahsın cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 08.08.2025 14:26

Paylaş



ABONE OL

Olay, Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 155 Sokak'ta yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.A. ile kuzeni İsa Alpaslan, evde kendi ürettikleri sahte alkollü içkiden içti. Uyuşturucu madde de kullandıkları öğrenilen kuzenlerden H.A., sabah saatlerinde evden ayrılırken, kuzeni İsa Alpaslan ise evde tek kaldı. İlerleyen saatlerde aradığı kuzenine ulaşamayan H.A., duyduğu endişe üzerine eve gitti. Banyoda kuzeninin cansız bedeniyle karşılaşan H.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sahte alkol nedeniyle vefat ettiği değerlendirilen İsa Alpaslan'ın cenazesi olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Alpaslan'ın kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Öte yandan, evde yapılan incelemelerde herhangi bir şüpheli duruma rastlanılmadığı, söz konusu sahte alkolün evin buzdolabında bulunduğu ve vefat eden Alpaslan'ın vücudundan herhangi bir darp veya benzeri bir ize rastlanmadığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN