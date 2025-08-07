Saman yüklü kamyonun tehlikeli yolculuğu kamerada

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde saman yüklü kamyonun tehlikeli ilerleyişi kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 14:22

Edinilen bilgilere göre, Denizli'nin Acıpayam ilçesinden Gireniz-Alcı güzergahına ilerleyen kamyonetin dorsesine yüklenen saman balyaları dengesiz ve aşırı yüklü olduğu görüldü. Yükün ağırlığıyla sağa doğru eğrilen kamyondan yola saman döküldü. Arkadan gelen araçları tehlikeye sokan kamyon sürücüsü hiçbir şey yokmuş gibi ilerlemesi hayrete düşürdü.

Trafiği tehlikeye sokan olay, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.