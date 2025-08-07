Mersin'de yayla evinde gece yarısı yangını: Maddi hasar oluştu

Mersin’in Toroslar ilçesinde yayla bölgesindeki ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 05:53

Paylaş



ABONE OL

Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası Sinap yolu üzerinde yer alan bir ahşap evde gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm yapıyı sararken, olay yerine Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi.

Geceyi aydınlatan alevler çevrede korku ve paniğe yol açarken, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatılırken, ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN