Kastamonu'da panik anları! 3 ev çıkan yangında küle döndü

Giriş Tarihi: 07.08.2025 22:34

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişik vaziyetteki iki eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.