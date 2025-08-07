Kastamonu'da panik anları! 3 ev çıkan yangında küle döndü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ahşap bir evde çıkan yangın bitişiğindeki 2 eve sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edilirken yangında evler tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevler kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları devam ederken yangında şans eseri yaralanan olmadı.
Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bahçelievler Mahallesi Dr. Fazıl Küçük Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan bir ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, bitişik vaziyetteki iki eve daha sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri ile Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
3 EVDE AĞIR HASAR OLUŞTU
Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, Mahsun H., Türkan H. ve Kudret H.'ye ait 3 ev kullanılmaz hale geldi.
Soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.