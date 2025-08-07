Kaçak kazı yaparken yakalandılar!

Kars'ta bir evde define için kaçak kazı yapan 5 şüpheli, kazdıkları tünelde suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 11:43

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir evde define bulmak için kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kaçak kazı yapanlara yönelik operasyon düzenleyen ekipler, M.M. (65), M.A. (51), B.Ç. (50), M.M. (28) ve M.A'yı (22) kazdıkları yaklaşık 3 metre derinlikteki tünelde yakaladı.

Merdivenle inilen tünelde yapılan aramada, yeraltı görüntüleme sistemi ile çok sayıda kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.