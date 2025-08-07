İzmir'de CHP'li belediyede su sorununa "saatli kesinti" çözümü

İzmir'de barajlardaki su oranının düşmesinin ardından CHP'li Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU çözümü saatli su kesintisinde buldu. Şehir genelinde su tüketiminin yüksek olduğu 11 ilçede gece saatlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Giriş Tarihi: 07.08.2025 09:14

Paylaş



ABONE OL

İzmir Çeşme ve Foça'da yaşanan su kesintilerinin ardından kent merkezinin su ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Tahtalı Barajı'nda su oranı yüzde 10'lara düştü. Hem tarımdaki vahşi sulama hem de kuraklık nedeniyle su oranının azalarak kapasitesi 300 milyon metreküp olan barajda şu an 23 milyon metreküp su kaldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 6-21 Ağustos arasında kent genelinde su tüketiminin yüksek olduğu 11 ilçede gece saatlerinde planlı ve dönüşümlü su kesintilerine gidileceğini duyurdu.



Sabah'ın haberine göre su kesintileri her gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında yapılacak. İZSU'nun açıklamasına göre kesintilerin nedeni, küresel iklim değişikliği, yetersiz yağışlar ve buna bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan ciddi azalma. Barajlardaki rezervlerin kritik seviyeye gerilediği, yeraltı su kaynaklarında ise verim kaybı yaşandığı belirtildi. Çeşme'de günlük su kesintileri 7 saatten 10 saate çıkarılmıştı.



İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nden (İZSU) yapılan açıklamada, Foça ilçesindeki basınç düşüklüğü sebebiyle önceki gün saat 23.00 ile 5 Ağustos Salı günü saat 06.00 saatleri arasında 7 saat su kesintisi yapıldı. Kesintiden dolayı Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Yeni Foça Merkez-Narezen mevkiine su verilemedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN