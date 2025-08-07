Çocukların kavgasına anneler dahil oldu! Yumruklar havada uçuştu
Kağıthane’de bir parkta çocuklar arasında başlayan tartışma, annelerin kavgasına dönüştü. Oyun sırasında bir çocuğun arkadaşına vurması üzerine, mağdur çocuğun annesi diğer çocuğa hakaret etti. Bu sözler üzerine anneler arasında hararetli bir tartışma başladı. Parkta karşılıklı bağrışmalarla büyüyen gerginlik kavgaya dönüştü.
Olay, 4 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre semtteki bir parkta oynayan 2 erkek çocuktan biri diğerine vurdu. Bunu gören mağdur çocuğun annesi, oğluna vuran çocuğa hakaret etti.
'ABLA SAKİN OLUN'
Hakareti duyan diğer çocuğun annesi parka gelerek kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki kadın birbirine girdi.
Parkta saç saça baş başa kavga eden kadınları, sokaktaki esnaf ayırdı. Kavga eden tarafları kayda alan bir çocuk ise 'Abla sakin olun ya' diyerek kadınları sakinleştirmeye çalıştı.