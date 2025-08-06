Türkiye'de Vibrio bakterisi görüldü iddiasına Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Vibrio bakterisine bağlı herhangi bir hastalık vakasının bulunmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, 2025 yılı verilerinin incelendiği ve şu ana kadar bildirilen bir vaka olmadığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 11:51

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Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Türkiye'de Vibrio bakterisi kaynaklı herhangi bir hastalık vakası bulunmadığını açıkladı.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, ülkemizde Vibrio bakterisi ile ilişkili hastalık görüldüğüne dair haberler yer almaktadır. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Bildirim Sistemi üzerinden yapılan 2025 yılı verileri incelenmiştir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına, mevcut durumda ülkemizde Vibrio kaynaklı herhangi bir hastalık vakası tespit edilmediğini önemle duyururuz" denildi.

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