Yaşam

Tekirdağ'da kıyıya ölü yunus vurdu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus, vatandaşları üzdü. Ekipler, ölü yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlatacağı belirlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Tekirdağ'da kıyıya ölü yunus vurdu

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde yatan bir yunusu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirildi.

Yapılan ilk incelemede yunusun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, ölü yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlatacağı belirlendi. Olayı gören vatandaşlar, deniz canlılarının bu şekilde sahile vurmasının üzücü olduğunu ifade etti.

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