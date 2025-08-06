Tekirdağ'da kıyıya ölü yunus vurdu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kıyıya vuran ölü yunus, vatandaşları üzdü. Ekipler, ölü yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlatacağı belirlendi.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 12:44

Paylaş



ABONE OL

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, kıyıda hareketsiz halde yatan bir yunusu fark etti. Durumu hemen yetkililere bildirildi.

Yapılan ilk incelemede yunusun hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, ölü yunusun sahilden kaldırılması için çalışma başlatacağı belirlendi. Olayı gören vatandaşlar, deniz canlılarının bu şekilde sahile vurmasının üzücü olduğunu ifade etti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN