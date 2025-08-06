Özgür Özel'den Selçuk Tengioğlu talebi! Avukatı başvurdu

Giriş Tarihi: 06.08.2025 16:09

Hayatını kaybeden DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için 3 Mayıs tarihinde Atatürk Kültür Merkezi 'nde anma töreni düzenlenmiş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katılmıştı.

Törenden sonra AKM'den ayrılan Özel'e kalabalığın arasında bekleyen 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu yumruk atmıştı. Saldırının ardından gözaltına alınan Tengioğlu tutuklanmış ve hakkında, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

(Foto: AA)

O KARARDAN DÖNÜLMESİNE TALEP

Sabah'ta yer alan habere göre, Özel'in avukatı mahkemeye sunduğu dilekçede Özgür Özel'in dinlenmesi yönündeki ara karardan dönülmesini talep etti. Dilekçede tüm yargı süreçlerinin Özel'in avukatı tarafından takip edildiği belirtilerek, "Şikayetimiz devam etmektedir, müvekkilin vereceği beyan da bundan ibarettir" denildi. Olayda Selçuk Tengioğlu'nun suçunu kabul ettiği ve kamera görüntüleriyle sabit olan olayın aydınlatılması için Özgür Özel'in olayı anlatmasına yargılama açısından gerek olmadığına dikkat çekildi. Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı olması hasebiyle programının çok yoğun olduğuna vurgu yapıldı.

"SALDIRGANA İNDİRİM YAPILMASIN"

Ayrıca avukatı tarafından olayın işlenişi bakımından "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama" suçundan üst sınırdan cezalandırılması ve pişmanlık belirtisi göstermeyen Tengioğlu'na verilecek cezada indirim uygulanmaması talep edildi.