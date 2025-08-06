Ordu'da servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Giriş Tarihi: 06.08.2025 12:07

Kaza, Aydıntepe Mahallesi Merkez Sokak Ünye-Çaybaşı kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsü ve yolculardan 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.