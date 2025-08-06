Yaşam

Ordu'da servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Ordu'nun Ünye ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 15 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Ordu'da servis minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kaza, Aydıntepe Mahallesi Merkez Sokak Ünye-Çaybaşı kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çaybaşı istikametine seyir halinde olan servis minibüsü, otomobil ile çarpıştı.

Çarpışma sonrası otomobil sürücüsü ile servis minibüsü sürücüsü ve yolculardan 13 kişi yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ordu'daki kazadan görüntü (İHA)Ordu'daki kazadan görüntü (İHA)

Bölgeye gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar, Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ordu'daki kazadan görüntü (İHA)Ordu'daki kazadan görüntü (İHA)

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.