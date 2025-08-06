Yaşam

Eski eşinden kocasına meydan dayağı!

Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, eski eşiyle aralarında anlaşmazlık bulunan bir kadın, cadde ortasında eski eşine saldırdı. Yere düşürdüğü adamı darbeden kadın olay yerine gelen polis tarafından güçlükle ayırabildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Eski eşinden kocasına meydan dayağı!

Olay, Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

BURSA'DA ESKİ EŞİNDEN KOCASINA MEYDAN DAYAĞI!

İddiaya göre, bir kadın, eski eşiyle cadde üzerinde karşılaşınca öğrenince öfkeye kapıldı. Eski kocasını cadde ortasında yakalayan kadın, dolandırıldığını öne sürerek darp etmeye başladı.

Olay yerinden görüntü (İHA)Olay yerinden görüntü (İHA)

Yere yatırdığı adamı tekme tokat döven kadını çevredeki vatandaşlar ayırmakta güçlük çekti.

Olay yerinden görüntü (İHA)Olay yerinden görüntü (İHA)

Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinden görüntü (İHA)Olay yerinden görüntü (İHA)

Ekipler, öfkeli kadını zorlukla sakinleştirirken, tarafları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürdü. Kadının "Bizi dolandırdın" dediği anlar kameraya yansıdı.