Borç batağındaki Buca Belediyesi'nden satılık kadın sığınma evi!
İzmir'de CHP'li Buca Belediyesi, ilçede yaşayan yaklaşık 265 kadın arasında şiddet görenlerin kalabilmesi için kadın sığınma evi inşaatına başladı. Kısa süre önce tamamlanan bina, önümüzdeki dönemde hizmete alınacaktı. Ancak borç batağındaki belediye, çözüm olarak gayrimenkullerini satmaya karar verdi.
İzmir'de borç batağına saplanan CHP'li Buca Belediyesi, ekonomik darboğazı aşmak amacıyla, gayrimenkullerini satmaya devam ediyor. Ufuk Mahallesi'nde yer alan, yaklaşık 60 milyon lira değerindeki, bin 330 metrekarelik nikah salonunu da satacak. Taşınmazın, Devlet İhale Kanunu kapsamında ihaleye çıkarılması planlanıyor. Konuya ilişkin önerge, 6 Ağustos Çarşamba günü yapılacak Buca Belediye Meclisi toplantısında ele alınacak.
KADIN SIĞINMA EVİNE SATIŞ HAZIRLIĞI
CHP'li Buca Belediyesi satışa hazırladığı bir diğer önemli taşınmaz ise İnönü Mahallesinde bulunan kadın sığınma evi oldu. Tapuda "kadın sığınma evi" olarak kayıtlı olan, yaklaşık 35 milyon lira değerindeki, 717 metrekarelik taşınmaz için imar planı değişikliği yapılacak. İnşaatı yeni biten ve henüz açılışı yapılmayan sığınma evinin bulunduğu parselin mevcut "belediye hizmet alanı" statüsünden çıkarılarak "özel sosyal tesis" alanına dönüştürülecek. Bu değişikliğin meclisten geçmesi durumunda, binanın satışa çıkarılması ya da borçlara karşılık kamu kurumlarına devredilmesi planlanıyor.
6 KONUT VE OKUL ARSASI BORÇLARA KARŞILIK DEVREDİLECEK
Belediye, ayrıca Buca İmar ve İnşaat Sanayi Teknik Hizmetler A.Ş.'nin borçlarına karşılık, mülkiyetinde bulunan 6 konutu ve Buca 23 Nisan İlkokulu'nun bulunduğu arsadaki hisselerini Sosyal Güvenlik Kurumu'na devredecek. Bu öneri de aynı meclis toplantısında görüşülecek.