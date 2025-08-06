Yaşam

Artvin’de jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda kaçıkçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Artvin’de jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı

Artvin İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 350 paket kaçak sigara, 33 litre kaçak alkollü içki, 415 paket elektronik sigara tütünü ve 1 kilogram sarmalık sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.

Artvin İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.

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