Artvin’de jandarmadan kaçakçılık operasyonu: 9 gözaltı
Artvin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda kaçıkçılara yönelik düzenlediği operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığınca 1-31 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerde 2 bin 350 paket kaçak sigara, 33 litre kaçak alkollü içki, 415 paket elektronik sigara tütünü ve 1 kilogram sarmalık sigara tütünü ele geçirildi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.
Artvin İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliği için kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.