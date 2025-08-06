Ankara'da çatırdayan kolon paniğe neden oldu! 18 dairelik bina boşaltıldı

Ankara’nın Sincan ilçesindeki bir binanın zemin katındaki kolonundan çatırdama seslerinin duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine çok ayıda ekip sevk edildi. 18 dairelik bina önlem amaçlı boşaltılırken ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 01:29

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Ankara'nın Sincan ilçesinde kolonlarından çatırtı sesi geldiği iddiası üzerine 18 dairelik bina önlem amaçlı boşaltıldı.

ÇATIRDAMA SESLERİ EKİPLERİ HAREKETE GEİRDİ

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Atatürk Mahallesi Pecenek Caddesi 82 numaralı 6 katlı 18 daireli binanın zemin katındaki kolonundan çatırtı sesi duyulduğu iddiası üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon ve Sincan Belediyesi ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Bina sakinlerini tahliye eden ekipler, önlem amaçlı doğal gaz, elektrik ve su vanalarını kapattı. Tahliye edilen bina sakinlerinin bir kısmı akrabalarına, bir kısım bina sakini de Büyükşehir Belediyesinin misafirhanesinde geceyi geçirmek üzere evlerinden ayrıldı.

O ANLARI ANLATTI: BAĞIRIŞ ÇAĞIRIŞ OLDU

Yan binada oturan Sinan Doğan ise o anları anlatırken, "Yan komşuyum ben. Otururken aşağıdan gürültüler geldi. Binanın alt katında, kirişlerde ve duvarlarda çatlama olduğunu söylediler. Bağırış çağırış oldu, sonrasında ekipler gelip şeritler çektiler. O sırada binayı boşalttılar tedbir amaçlı. Binada kimse kalmadı hep gittiler" ifadelerini kullandı.

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