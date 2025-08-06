41 yıl hapis cezası olan katil zanlısı yakalandı

Bursa'da 2013'te işlenen kasten cinayet olayının firari zanlısı, saklandığı konteynerde kıskıvrak yakalandı. 41 yıl 5 ay hapis cezası bulunan şahsın 4 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.08.2025 13:50

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, 2021 yılından bu yana aranan 32 yaşındaki M.D.'nin izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, zanlının Balat Mahallesi'nde bir tır parkındaki konteynerde saklandığını belirledi. Hemen harekete geçen ekipler, nefes kesen bir operasyonla zanlıyı bulunduğu yerde gözaltına aldı.

Filmleri aratmayan operasyonla yakalanan M.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Zanlının geçmişte işlediği suçlarla ilgili detaylı soruşturma sürüyor.