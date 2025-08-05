Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çaycuma ilçesinde düzenlediği uyuşturucu operasyonunda çok sayıda yasa dışı madde ve silah ele geçirdi. Operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.
Ayrıca 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği ve 26 adet 9 mm çapında tabanca fişeği de ele geçirilen diğer malzemeler arasında yer aldı.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Zonguldak M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.