Suruç Belediyesine taşlı saldırı gerçekleştirildi

Şanlıurfa'nın Suruç Belediyesinin giriş kapısı, gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi tarafından tahrip edildi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:17

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Suruç Belediyesi'nin giriş kapısı, gece geç saatlerde kimliği belirsiz bir kişi tarafından taşla kırıldı. Olay anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, kapı önünde bekleyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anı belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, şahsın belediye taş fırlattığı ve ardından kapıyı defalarca tekmelediği anlar yer aldı.

Suruç Belediyesine taşlı saldırı gerçekleştirildi (İHA)

Şahsın emniyetteki işlemleri sürerken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

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