Yaşam

Siirt'te su samuru görüldü

Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategoride sınıflandırılan su samuru Siirt'in Kurtalan ilçesinde görüntülendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Siirt'te su samuru görüldü

İlçe sınırları içindeki bir su kaynağında görülen su samuru, bir süre yüzerek suyun yüzeyinde belirdi. Ardından gözden kaybolan hayvanın görüntüleri, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Su samuru, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) tarafından 'nesli yok olma tehdidine yakın' kategoride sınıflandırılıyor.

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