Samsun'da akraba cinayeti: 1 ölü

Samsun'un Bafra ilçesinde akrabası tarafından silahla vurulan kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 16:42

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Kızılırmak Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde, 3 Ağustos'ta tartıştığı akrabası Doğukan Ç. (30) tarafından tabancayla vurulan Efe Ç. (26) tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Polise teslim olan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tütün Müzesi önünde Efe Ç. ile akrabası Doğukan Ç. arasında tartışma çıkmış, Doğukan Ç, Efe Ç'yi tabancayla bacaklarından ve kasığından yaralamıştı. Efe Ç, kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edilmişti.

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