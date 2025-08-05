Malatya'da kaza: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Kadılı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen pikap ile Önder A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Önder A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 12:52

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Kadılı Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası henüz belirlenemeyen pikap ile Önder A. yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Önder A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

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