Eskişehir'de iş makinesi operatörü 5 araca çarptı

Eskişehir’de çarptığı 2 yayayı kepçeye alan ve 5 araca çarpan iş makinesi güvenlik kamerasına yansıdı. Kepçenin çarptığı 2 kişinin birinin kafa travması geçirdiği, diğerinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:25

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Kaza, Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde bulunan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde iki araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpışarak kaza yaptı. Maddi hasarlı kazanın tarafları anlaşmaya çalışırken o sırada İ.K. idaresindeki kepçe durumu fark etmeyerek olay yerine doğru seyretti. 2 kişiyi kepçeye alan araç, 5 araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 30 yaşındaki M.E. ilk müdahalesinin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. M.E. isimli yaralının kafa travmasını geçirdiği öğrenildi. Diğer yaralı 25 yaşındaki O.Y. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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