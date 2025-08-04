Toplu taşımada klima açmayan yandı! 145 araca 400 bin TL'yi aşkın para cezası

Yurdun birçok noktasında etkisini sürdüren sıcaklıklar bunaltıcılığı ile devam ediyor. Toplu taşımalarda ise bazen klimalar çalıştırılmayabiliyor. Şanlıurfa'da da 145 araç 40 derecenin üzerinde seyreden sıcaklığa rağmen klima çalıştırmayınca Şanlıurfa'da Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri deveye girdi. Klimasız yolcu taşıyan 145 toplu taşıma aracına 428 bin 185 lira para cezası kesildi.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 14:59

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Şanlıurfa'da kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor. Termometreler 40 derecenin üzerinde seyrederken klimasız yolcu taşıyan 145 toplu taşıma aracına para cezası kesildi.

Şanlıurfa'da Zabıta Daire Başkanlığı Trafik Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından, toplu taşıma araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi. Araçlara binen zabıta ekipleri, klima sistemlerini yerinde kontrol ederek, eksiklik tespit edilen araçlara yasal işlem uyguladı.

500 BİN TL'YE YAKIN PARA CEZASI KESİLDİ

Kent merkezi ve 13 ilçede yapılan denetimler sonucunda, klimalarını çalıştırmadığı tespit edilen 145 toplu ulaşım aracına 428 bin 185 lira idari para cezası kesildi.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, toplu taşıma araçlarında klima çalıştırmayan sürücüler ya da diğer şikayetlerini belediye iletişim merkezlerine bildirmeleri istendi.

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