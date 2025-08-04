Kan donduran aile katliamı! Cani adam eşini ve oğlunu öldürüp intihara kalkıştı

Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Cinnet geçirdiği iddia edilen bir baba, eşini ve oğlunu öldürdü. Adam intihar girişiminde bulunurken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 17:28

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Edirne'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir baba, cinnet geçirerek eşini ve oğlunu öldürdü, ardından intihar girişiminde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan olayda, cinnet geçiren baba, henüz bilinmeyen bir nedenle evde bulunan eşini ve erkek çocuğunu öldürdü. Ardından intihara teşebbüs etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrollerde anne ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, mahallede büyük bir üzüntü hâkim oldu.

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