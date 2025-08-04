İnşaattan düşen usta ağır yaralandı

Burdur’un Ağlasun ilçesinde bir inşaatta çalışan 51 yaşındaki kalıp ustası İsmail Ç., dördüncü kattan asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 14:49

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Burdur'un Ağlasun ilçesinde çalıştığı inşaatın dördüncü katından asansör boşluğundan zemin kata düşen 51 yaşındaki kalıp ustası ağır yaralandı.



Olay, saat 10.16 sıralarında Burdur'un Ağlasun ilçesi Çınar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana geldi.



Edinilen bilgilere göre, inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 51 yaşındaki İsmail Ç. dördüncü katta kalıp söktüğü esnada dengesini kaybederek asansör boşluğundan zemin kata düşerek ağır yaralandı. Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İsmail Ç. ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken İsmail Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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