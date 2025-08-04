Evdeki yangında eşiyle birlikte ölen kadın toprağa verildi

Giriş Tarihi: 04.08.2025 16:22

Olay, dün akşam saatlerinde Karabük merkeze bağlı Beşbinevler Bahçelievler Mahallesi 132'nci Sokak'ta bulunan apartman dairesinde meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katında çıkan yangını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kapıyı kırarak eve girdi. İtfaiye ekibi yangına müdahale ederek alevleri söndürürken, duman da tahliye edildi. Evde yapılan incelemede Semra Derya ve boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Derya 'nın cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf (DHA)

Mehmet Derya'nın 1 Ağustos'ta, 'Tehdit', 'Kadına karşı basit yaralama' ve 'Kasten yaralama' suçlarından tutuklu bulunduğu Karabük Açık Cezaevi'nden 10 gün izinli olarak çıktığı öğrenildi. Polis ve jandarmanın, evdeki yangını 15 farklı suç kaydı bulunan Mehmet Derya tarafından çıkarıldığı ihtimali üzerinde durduğu belirtildi. Yangın sırasında Derya çiftinin 2 çocuğunun evde olmadığı öğrenildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Semra Derya'nın cenazesi, Eflani Merkez Çarşı Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Osmanlar köyü Akbaş Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mehmet Derya'nın cenazesinin ise Eflani merkezde Çarşı Camii'nde ikindi vaktinde kılınacak cenaze namazının ardından Koltucak Köyü Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.