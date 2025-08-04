Yaşam

Elektrik akımına kapılan görevli hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan apartman görevlisi yaşamını yitirdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
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Elektrik akımına kapılan görevli hayatını kaybetti

Medya Mahallesi 630. Sokak'taki iki bloklu sitede 20 gün önce apartman görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet T. (39), B blokta bodrum katta biriken suyu hidroforla tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan apartman görevlisi yaşamını yitirdi. (AA))Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan apartman görevlisi yaşamını yitirdi. (AA))

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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