Elektrik akımına kapılan görevli hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde elektrik akımına kapılan apartman görevlisi yaşamını yitirdi.
Medya Mahallesi 630. Sokak'taki iki bloklu sitede 20 gün önce apartman görevlisi olarak çalışmaya başladığı öğrenilen 2 çocuk babası Mehmet T. (39), B blokta bodrum katta biriken suyu hidroforla tahliye etmeye çalışırken elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mehmet T'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderildi.