Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve KHK ile ihraç edilen FETÖ hükümlüsü yakalandı.

Giriş Tarihi: 04.08.2025 17:21

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Afyonkarahisar'da, 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda polis, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KHK ile ihraç edilen S.Y'yi kent merkezinde yakaladı.

FETÖ hükümlüsü, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

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