Van'da trafik kazası: 3 yaralı

Van'ın Erciş ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 12:14

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Edinilen bilgiye göre kaza, Çelebibağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 07 N 3939 plakalı otomobil ile 06 EY 9340 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Yaralılar araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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