Van'da park halindeki araç alev alev yandı

Van’ın İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi’nde park halindeki bir otomobilde yangın çıktı. Sebebi bilinmeyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 15 dakikada söndürüldü.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 11:58

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Van'ın İpekyolu ilçesinde park halinde olan otomobil yandı.



Edinilen bilgiye göre yangın, ilçeye bağlı Serhat Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin bilinmeyen bir nedenden dolayı yandığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından yangın söndürülürken, otomobilden geriye hurda yığını kaldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.



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