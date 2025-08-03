Şırnak'ta örtü yangını: Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Şırnak’ın merkez Balveren beldesi kırsalında sabah saatlerinde örtü yangını çıktı. Yangına, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra jandarmaya ait yangın söndürme aparatlı helikopterle müdahale ediliyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:46

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Şırnak'ın merkez Balveren beldesi kırsalında örtü yangını çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Merkeze bağlı Balveren beldesi Milli Jandarma Karakolu kırsalında, sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Şırnak ve Balveren beldesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı'ndan yangın söndürme aparatlarına sahip askeri helikopter de yönlendirildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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