Yaşam

Rüzgarın uçurduğu sac otomobilin camını kırdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şiddetli rüzgarın etkisiyle bir binanın çatısından kopan sac parçası, bir aracın arka camının kırılmasına neden oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Rüzgarın uçurduğu sac otomobilin camını kırdı

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yanında meydana geldi.

UÇAN SAC OTOMOBİLİN CAMINI KIRDI

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir otomobil, yıkama esnasında şiddetlenen rüzgarın hedefi oldu. Yakınlardaki bir iş yerinin çatısından aniden fırlayan sac levhalar, aracın üzerine düşerek arka camının kırılmasına neden oldu.

Şans eseri yaralananın olmadığı olayda, aracın sahibi bir anda neye uğradığını şaşırdı.

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