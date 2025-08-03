Jaguar'ın elektrikli arabası kendi kendine yandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir sanayi sitesine getirilen Jaguar marka elektrikli otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alarak yanmaya başladı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:35

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Olay, Buca'daki 6. Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi Jaguar marka elektrikli otomobilini servise getirdi. Aracını uygun bir noktaya park eden sürücünün ayrılmasının ardından, otomobil kendi kendine yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yangın anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.



Yangının çıkış nedeninin, itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı raporla netlik kazanacağı ifade edilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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