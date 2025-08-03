Fatih'te bir müşterinin kadın kasiyeri darbetmesi kamerada

Fatih'te bir müşterinin tartıştığı kadın kasiyeri darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kadın kasiyerin ürünü fırlatması, müşterinin de saldırması yer alıyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 14:39

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Akşemsettin Mahallesi'nde 1 Ağustos'ta akşam saatlerinde bir zincir marketin şubesinde müşteri ile kadın kasiyer arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından elindeki ürünü fırlatan kasiyeri, müşteri yumruklayarak darbetti. Olay yerinden ayrılan müşteriyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kadın kasiyerin darbedilmesi marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kadın kasiyerin ürünü fırlatması, müşterinin de saldırması yer alıyor.

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