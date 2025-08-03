Erzincan’da kavurucu sıcaklarda çilek ve böğürtlen mevsimi

Erzincan’da üretilen organik çilek ve böğürtlenler, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu bugünlerde A-B-C vitamini bulundurması hasebiyle daha çok tercih ediliyor.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 13:23

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Erzincan'da yaz mevsimi meyvelerinden çilek ve böğürtlende ikinci kez hasat başladı. Hasat Eylül ayına kadar sürecek. Erzincan merkeze bağlı Tatlısu köyünde üretilen çilek ve böğürtlenler organik olması nedeniyle kentin her tarafında ilgi görüyor.

Aşırı sıcakların yaşandığı bugünlerde insanların sulu ve şekerli meyve olan çilek ve böğürtleni daha çok tercih ettiklerini kaydeden Gül Ateş, "Çilek müdavimleri yoğun ilgi gösteriyor. Çilekte yılda iki kez hasat yapıyoruz." dedi.

Erzincan'da yetişen çileğin tadı ve aromasının tüketicilerin damak zevkine hitap ettiğini, çok beğenildiğini belirten Ateş, çilek üretiminde iki yılı geride bıraktıklarını, il dışından da siparişlerin geldiğini kaydetti.

Neşe Subayrak ise tatlı ve sulu bir meyve olan çilek ve böğürtlenin yalnızca lezzetiyle değil, aynı zamanda sağlığa olan faydalarıyla da öne çıktığını belirtti.

Öte yandan çilek ve böğürtlenin kilosu 250 liradan alıcı buluyor.