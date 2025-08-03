Elazığ'da otomobiller çarpıştı: 1'i ağır 6 yaralı

Giriş Tarihi: 03.08.2025 09:31

Elazığ - Diyarbakır kara yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Y. idaresindeki 07 ANR 188 plakalı otomobil, aynı istikametteki Ö.F.G. yönetimindeki 34 CDK 645 plakalı otomobile çarptı.

Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı (İHA)

Kazada 1'i ağır olmak üzere toplamda 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekipler, kaza yerinde inceleme yaptı.