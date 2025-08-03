Ağustos ayı sağanak yağmurla başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı
Türkiye, ağustosun ilk haftasında sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlarla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 3-7 Ağustos arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yerel sağanaklar bekleniyor. Marmara’nın kuzeyi, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde de kısa süreli yağışlar görülecek. İşte detaylar...
Türkiye, Ağustos ayının ilk haftasını hem yüksek sıcaklıklarla hem de bölgesel gök gürültülü sağanaklarla karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3-7 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük tahminine göre, İstanbul ve Ankara'da yer yer yağışlı hava etkili olacakken, İzmir'de sıcaklıklar yükselişini sürdürecek.
BAZI İLLERDE YAĞMUR BAZI İLLERDE GÜNEŞ
Meteorolojik verilere göre Türkiye genelinde bu hafta, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel ve zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri de kısa süreli yağışlardan nasibini alacak. Öte yandan Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık ve sıcak geçecek. Özellikle güneyde termometreler 40 dereceye yaklaşacak.
İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLARA DİKKAT
İstanbul'da hafta genelinde yaz yağmurları etkili olacak. 3 Ağustos Pazar günü şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar 4 ve 6 Ağustos tarihlerinde de aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Hafta ortasında nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık artacak. Vatandaşların özellikle ani bastıran sağanaklara karşı tedbirli olmaları isteniyor.
ANKARA'DA YAĞMURLA SERİNLEYEN HAVA
Başkent Ankara da yağışlı bir haftaya giriyor. 3 Ağustos Pazar ve 4 Ağustos Pazartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışlar 7 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle yerel su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.