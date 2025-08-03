Ağustos ayı sağanak yağmurla başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı

Giriş Tarihi: 03.08.2025 09:15

Türkiye , Ağustos ayının ilk haftasını hem yüksek sıcaklıklarla hem de bölgesel gök gürültülü sağanaklarla karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3-7 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük tahminine göre, İstanbul ve Ankara 'da yer yer yağışlı hava etkili olacakken, İzmir 'de sıcaklıklar yükselişini sürdürecek.

Yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak (AA)

BAZI İLLERDE YAĞMUR BAZI İLLERDE GÜNEŞ

Meteorolojik verilere göre Türkiye genelinde bu hafta, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel ve zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri de kısa süreli yağışlardan nasibini alacak. Öte yandan Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık ve sıcak geçecek. Özellikle güneyde termometreler 40 dereceye yaklaşacak.

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLARA DİKKAT

İstanbul'da hafta genelinde yaz yağmurları etkili olacak. 3 Ağustos Pazar günü şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar 4 ve 6 Ağustos tarihlerinde de aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Hafta ortasında nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık artacak. Vatandaşların özellikle ani bastıran sağanaklara karşı tedbirli olmaları isteniyor.