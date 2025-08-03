Yaşam

Ağustos ayı sağanak yağmurla başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı

Türkiye, ağustosun ilk haftasında sıcak hava dalgasıyla birlikte bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlarla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 3-7 Ağustos arasında Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu’da yerel sağanaklar bekleniyor. Marmara’nın kuzeyi, İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinde de kısa süreli yağışlar görülecek. İşte detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Ağustos ayı sağanak yağmurla başlıyor! Meteoroloji gün vererek uyardı

Türkiye, Ağustos ayının ilk haftasını hem yüksek sıcaklıklarla hem de bölgesel gök gürültülü sağanaklarla karşılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3-7 Ağustos tarihlerini kapsayan 5 günlük tahminine göre, İstanbul ve Ankara'da yer yer yağışlı hava etkili olacakken, İzmir'de sıcaklıklar yükselişini sürdürecek.

Yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak (AA)Yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak (AA)

BAZI İLLERDE YAĞMUR BAZI İLLERDE GÜNEŞ

Meteorolojik verilere göre Türkiye genelinde bu hafta, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yerel ve zaman zaman kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile İç Ege ve Akdeniz'in iç kesimleri de kısa süreli yağışlardan nasibini alacak. Öte yandan Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hava açık ve sıcak geçecek. Özellikle güneyde termometreler 40 dereceye yaklaşacak.

İSTANBUL'DA SICAKLIKLAR DÜŞTÜ! HAVA SERİNLEDİ

İSTANBUL'DA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAKLARA DİKKAT

İstanbul'da hafta genelinde yaz yağmurları etkili olacak. 3 Ağustos Pazar günü şehir genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar 4 ve 6 Ağustos tarihlerinde de aralıklarla devam edecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyredecek. Hafta ortasında nem oranının yükselmesiyle birlikte hissedilen sıcaklık artacak. Vatandaşların özellikle ani bastıran sağanaklara karşı tedbirli olmaları isteniyor.

Sağanak yağışın İstanbul ve Ankara'da da etkili olması bekleniyor (AA)Sağanak yağışın İstanbul ve Ankara'da da etkili olması bekleniyor (AA)

ANKARA'DA YAĞMURLA SERİNLEYEN HAVA

Başkent Ankara da yağışlı bir haftaya giriyor. 3 Ağustos Pazar ve 4 Ağustos Pazartesi günleri gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Yağışlar 7 Ağustos tarihlerinde de devam edecek. Özellikle öğle saatlerinden sonra etkili olması beklenen yağışlar nedeniyle yerel su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.

İzmir'de ise hafta boyu güneşli bir hava hakim olacak (AA)İzmir'de ise hafta boyu güneşli bir hava hakim olacak (AA)

İZMİR'DE YAĞMUR YOK

İzmir'de ise hafta boyu yağış olmazken tüm hafta boyunca şehir genelinde gökyüzü açık ya da parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar ise 35 derecenin üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji yetkilileri, özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları öğle saatlerinde dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.

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