Muğla'da sürüklenen tekne kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen 15 metrelik bir tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu tarafından kurtarıldı.

Giriş Tarihi: 02.08.2025 15:34

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-5 hızlı tahlisiye botu ile yedeklenip, demirletildi.

Fethiye ilçesinde Katrancı Koyu açıklarında bir tekne, sabaha karşı Seddülbahir önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefon ile yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-5' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 15 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botu ile yedeklenip, ilçedeki bir marinaya demirletildi.

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